У районі аеропорту Донецька тривають запеклі бої - міськрада

«З ранку в районі донецького аеропорту продовжуються запеклі бої. У результаті бойових дій знову сильно постраждала інфраструктура і жителі Київського району», - йдеться в повідомленні.

Міськрада відзначає, що «на даний момент зафіксовані влучення снарядів у багатоповерхові будинки на Київському проспекті, 54 і Партизанському проспекті, 84. На місцях влучення виникли пожежі, ліквідацією яких займалися наряди МНС України в Донецькій області. Вибуховою хвилею вибита частина шибок у будинках».

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У приватному секторі горять декілька будинків, куди пожежні наряди не можуть дістатися через безперервний обстріл.

Наслідком масованого артилерійського обстрілу північної частини Київського району стало пошкодження газових трубопроводів, йдеться в повідомленні.