Парламент не повинен приймати важливі закони у закритому режимі - депутат

Уповноважений представник парламентської депутатської групи "За мир та стабільність" Віталій Грушевський наголошує на неприпустимості ухвалення парламентом важливих законів у закритому режимі.

Про це Грушевський сказав під час прес-конференції в УНІАН.

Депутат нагадав, що напередодні Верховна Рада ухвалила закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

"Для мене незрозуміло, чому ці дві події пройшли в один день", - сказав він.

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Грушевський зазначив, що оскільки голосування за законопроект щодо місцевого самоврядування на Донбасі проходило у закритому режимі, це "викликало дуже багато політичних спекуляцій".

"Це повинно бути відкрито, прозоро і зрозуміло. Якщо би це обговорення пройшло на всю Україну, у відкритому режимі, я впевнений, що кожен українець підтримав би цей законопроект", - сказав він.

На думку Грушевського, "влада зробить висновки, і більше таких закритих засідань парламенту і прийняття таких серйозних законопроектів (у закритому режимі - УНІАН) не буде".