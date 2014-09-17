ВР працювала у закритому режимі через "секретну" доповідь щодо української армії - Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказала народний депутат від «УДАРу», уповноважений президента України з питань врегулювання ситуації на сході Ірина Геращенко.

«На початку засідання абсолютно відверту і дуже важливу інформацію надавав депутатам керівник Генерального штабу генерал Муженко. Президент України також виступив на засіданні з інформацією про ситуацію в Збройних силах України. Очевидно, ви не знайдете жодну країну в світі, де подібні питання озвучуються у відкритому режимі», - підкреслила Геращенко.

Читайте такожПарламент не повинен приймати важливі закони у закритому режимі - депутатЗа її словами, рішення щодо закритого засідання ухвалювалося керівництвом депутатських фракцій та груп.

Читайте такожРада відклала розгляд антикорупційного законопроекту на 14 жовтня «Це було рішення керівників фракцій. Мені, як рядовому народному депутату, некоректно коментувати такі рішення», - зазначила Геращенко.