У Раді розпочалась закрита частина засідання

У Верховній Раді розпочалась закрита частина засідання, під час якої народні депутати заслухають інформацію начальника Генерального штабу Збройних сил - головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженкапро ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції.

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Як передає кореспондент УНІАН, представники ЗМІ знаходяться на третьому поверсі в кулуарах.

Очікується, що в 12.15 почнеться відкрита частина засідання ВР.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати зберуться на частково закрите засідання. Так, частина пленарного засідання (з 10:00) буде проходити в закритому режимі, а з 12:15 пленарне засідання продовжиться у відкритому режимі.

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Очікується, що парламент в закритому режимі за участю президента України Петра Порошенка заслухає доповідь про ситуацію в зоні проведення Антитерористичної операції. Крім того, Верховна Рада може розглянути законопроект про особливий статус окремих районів Донбасу, а також законопроект про амністію.