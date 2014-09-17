Луганщина залишилася без електрики через обстріл ТЕС

Як повідомили УНІАН в обласній державній адміністрації, всі об'єкти, установи і житлові будинки в містах і районах області з 16:15 залишаються без енергопостачання.

Пожежу на ТЕС наразі не загашено. Інформації про потерпілих немає.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті зі зв'язків із громадськістю ДТЕК, у результаті бойових дій біля міста Щастя у 16:10 кілька снарядів влучили на територію ТЕС. Один снаряд пошкодив трансформатор. «Почалася пожежа, горить трансформаторне масло. Електростанція автоматично відключилася – «сіла на нуль», - йдеться у повідомленні.

При цьому в ДТЕК повідомляють, що відключення станції призвело до знеструмлення населених пунктів на півночі Луганської області.