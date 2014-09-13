На Донеччині 93 населених пункти залишаються без електрики

У Донецькій області енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання 16 населених пунктів, але ще 93 населених пункти залишаються знеструмленими.

Читайте такожНа Донбасі в 16 населених пунктах з'явилося світло

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДТЕК, в роботах брали участь 368 енергетика компанії у складі 146 бригад з використанням 123 машин спецтехніки.

Читайте такожПісля місяця обстрілів у Луганську не вдається відновити електропостачання