На Донеччині 93 населених пункти залишаються без електрики
10:17, 13 вересня 2014Суспільство
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Крім того, в Донецькій області відновлено електропостачання 16 населених пунктів.
93 населених пункти залишаються без світла / Фото УНІАН
У Донецькій області енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання 16 населених пунктів, але ще 93 населених пункти залишаються знеструмленими.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі ДТЕК, в роботах брали участь 368 енергетика компанії у складі 146 бригад з використанням 123 машин спецтехніки.
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