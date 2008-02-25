У Балоги вважають, що параліч парламенту вигідний БЮТ

Заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента у Верховній Раді Оксана СЛЮСАРЕНКО не виключає, що подальше блокування роботи парламенту може бути вигідне не лише меншості, а й частині коаліції – фракції Блоку Юлії Тимошенко.

Про це йдеться у коментарі О.СЛЮСАРЕНКО, розповсюдженому прес-службою Президента України.

На її думку, зусилля більшості щодо виходу з протистояння у ВР не достатньо наполегливі, що дає підстави для припущень про існування прихованих мотивів такої млявої активності. «На порядку денному парламенту – прийняття важливих для держави законопроектів. Деякі з них викликають, м’яко кажучи, стриманий оптимізм всередині БЮТ. Передусім, це закон «Про Кабінет міністрів», запропонована редакція якого з відомих причин не влаштовує цю політичну силу».

Однак, за словами О.СЛЮСАРЕНКО, Закон про Кабмін має бути неодмінно прийнятий, як це і передбачено чинною коаліційною угодою. Ухвалення цього документа не повинно ставати на заваді прийняттю інших законодавчих актів, передусім, внесенню змін до державного бюджету на цей рік і скасуванню депутатської недоторканності.

Заступник глави президентського Секретаріату також припустила, що Верховна Рада, яка не працює, з політичної точки зору вигідна БЮТ: лідер блоку очолює уряд, затвердження програми діяльності Кабінету міністрів відкладається на невизначену перспективу, у разі ймовірного розпуску ВР всі міністри залишаються на своїх посадах, а сама політична сила розраховує на поліпшення свого результату на виборах. За словами О.СЛЮСАРЕНКО, така логіка БЮТ маскується діями опозиції зі створення нових приводів для того, щоб засідання Ради не проводилися.

«БЮТ, як і коаліції загалом, варто усвідомити, що певна частка відповідальності за блокування роботи ВР лежить і на ній. Це має спонукати до пошуку ефективних ліків проти парламентського паралічу. Продовжувати і далі вдавати, що безлад у стінах Ради – то справа рук тільки опозиції, вже не вдасться», – наголосила заступник глави Секретаріату Президента.