США виділять Україні 53 млн доларів допомоги
00:54, 19 вересня 2014Політика
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Президент США Барак Обама повідомив про виділення 53 млн доларів допомоги Україні.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
В адміністрації президента США зазначили, що більшість з запланованої суми – 46 млн доларів, буде спрямовано на потреби українських військових та прикордонників.
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Решту – 7 млн доларів, планують направити в міжнародні організації, які нададуть гуманітарну допомогу постраждалим в результаті конфлікту в східній Україні.
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