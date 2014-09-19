США виділять Україні 53 млн доларів допомоги

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

В адміністрації президента США зазначили, що більшість з запланованої суми – 46 млн доларів, буде спрямовано на потреби українських військових та прикордонників.

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Решту – 7 млн доларів, планують направити в міжнародні організації, які нададуть гуманітарну допомогу постраждалим в результаті конфлікту в східній Україні.