В зону АТО направлено підрозділ нового спецбатальйону "Кривбас"

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю (ВЗГ) Головного управління (ГУ) МВС в Дніпропетровській області, бійці добровольчого батальйону спеціального призначення "Кривбас" зміцнять другу лінію оборони фронту в зоні АТО.

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У складі "Кривбасу" - нинішні і колишні співробітники правоохоронних органів, професійні військові - учасники бойових дій і міжнародних миротворчих операцій.

Перед відрядженням для виконання бойового завдання в зону АТОбійці батальйону пройшли тримісячну підготовку і оснащені відповідним спорядженням.

"Бійці проінструктовані, пройшли спецпідготовку. Всі вони патріоти своєї країни. Головним завданням спецбатальйону "Кривбас" є налагодження контакту з місцевими жителями Донбасу та забезпечення охорони громадського порядку на території"», - цитує ВЗГ начальника Криворізького міського управління ГУ МВС у Дніпропетровській області, полковника міліції Андрія Гречуху.