Під Іловайськом виявлені останки 6 військових і 1 цивільної особи
11:26, 19 вересня 2014Політика
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В ході гуманітарної місії, пошуковцями ВГО «Союз «Народна Пам'ять» під Іловайськом виявлені останки 6 українських військовослужбовців і 1 цивільної особи. Йде процесс ідентификації.
Фото з місця пошуків /ua.unm.org.ua
Про це йдеться у повідомленні на сайті пошуковців.
Під Іловайском були виявлені останки 6 військовослужбовців, п'ять з яких, за попередньою оцінкою - десантники. Так само виявлені останки належать цивільній особі - в даний момент йде процес ідентифікації особистостей.Читайте такожПошукова група виявила під Іловайськом 24 тіла загиблих українських солдатів
Від 2 вересня, коли були початі роботи, - станом на вечір 18 вересня, пошуковцями ВГО «Союз «Народна Пам'ять» в зоні АТО знайдені та ексгумовані останки 94 осіб, 93 з яких були українськими військовослужбовцями.
Фото: ua.unm.org.ua
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