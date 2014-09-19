Під Іловайськом виявлені останки 6 військових і 1 цивільної особи

Про це йдеться у повідомленні на сайті пошуковців.

Під Іловайском були виявлені останки 6 військовослужбовців, п'ять з яких, за попередньою оцінкою - десантники. Так само виявлені останки належать цивільній особі - в даний момент йде процес ідентифікації особистостей.Читайте такожПошукова група виявила під Іловайськом 24 тіла загиблих українських солдатів

Від 2 вересня, коли були початі роботи, - станом на вечір 18 вересня, пошуковцями ВГО «Союз «Народна Пам'ять» в зоні АТО знайдені та ексгумовані останки 94 осіб, 93 з яких були українськими військовослужбовцями.