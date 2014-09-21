Турчинов: Росія цинічно не визнає, що її солдати воюють в Україні

Про це заявив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, повідомляється на сайті парламенту.

Турчинов нагадав, що 21 вересня відзначається Міжнародний день миру.

Читайте такожУ Москві збираються на 50-тисячний "Марш миру" проти агресії Росії в Україні«Сьогодні, у Міжнародний день миру, я хочу поговорити саме про це. Про війну і мир. Наша країна опинилась в стані військових дій. Цю війну проти нас веде сильний та жорстокий агресор. Тисячі загиблих, сотні зниклих без вісті. Цинізм ситуації полягає в тому, що керівництво РФ не визнає перед світом та своїм народом того, що їх солдати воюють на території України, що вони гинуть або потрапляють в полон», - підкреслив голова ВР.

Він наголосив, що людське життя є найбільшою цінністю у світі.

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