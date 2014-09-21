Сьогодні в Україні та світі святкують Міжнародний день миру

З 1982 по 2001 роки свято відзначали у 3-й вівторок вересня, проте Генеральна Асамблея у 2001 року ухвалила, що починаючи з 2002 року Міжнародний день миру буде щорічно відзначатися 21 вересня.

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Вітаю з Міжнародним днем миру! pic.twitter.com/xWlREiRzKH — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 сентября 2014

Як відомо, сьогодні мають відбутися масові заходи, спрямовані на підтримку світу. Зокрема, люди зберуться на демонстрації на підтримку України.