Сьогодні в Україні та світі святкують Міжнародний день миру
08:45, 21 вересня 2014Світ
8 0
Сьогодні, 21 вересня, по всьому світу відзначають Міжнародний день миру.
REUTERS
З 1982 по 2001 роки свято відзначали у 3-й вівторок вересня, проте Генеральна Асамблея у 2001 року ухвалила, що починаючи з 2002 року Міжнародний день миру буде щорічно відзначатися 21 вересня.
Читайте також"Марш миру" в Москві "скасували", щоб на нього прийшло менше людей - ЗМІУ 2002 році свято було закріплено в Україні на законодавчому рівні та отримало назву "День миру в Україні".
Вітаю з Міжнародним днем миру! pic.twitter.com/xWlREiRzKH
— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 сентября 2014
Як відомо, сьогодні мають відбутися масові заходи, спрямовані на підтримку світу. Зокрема, люди зберуться на демонстрації на підтримку України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter