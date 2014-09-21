Бойовики обстріляли блокпост сил АТО в Маріуполі
16:22, 21 вересня 2014Політика
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У Маріуполі Донецької області бойовики сьогодні обстріляли блокпост сил антитерористичної операції в мікрорайоні Східний.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні штабу оборони Маріуполя в соцмережі. "Сьогодні російські війська провели артобстріл блокпоста в мікрорайоні Східний. За даними на 14.30 жертв і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.
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Згідно з повідомленням, всі служби міста працюють у стандартному режимі. Перебоїв з електропостачанням, подачею води, газу - немає.
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