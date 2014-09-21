Для відновлення Донбасу буде створено спеціальний фонд - президент



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв`ю українським телеканалам в неділю.

Порошенко зазначив, що наразі здійснюватиметься програма з відновлення інфраструктури звільнених міст на сході України.

”Український бюджет фінансує територію, яка повернута під український прапор. Є прапор, є спецфонд, у нас бюджет уже сформований”, - додав він.

Таким чином, зазначив Порошенко, ”механізи фінансування буде дуже простий - буде створений спецфонд бюджету”.

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”І це є метою моїх поїздок - підготовка донорської конференції зі створення спеціального фонду. В тому числі, там будуть кошти спецфонду українського бюджету на відновлення інфраструкрутри Донбасу. Ніде нам не відмовили. Йдеться про десятки мільярдів гривень”, - сказав Порошенко.

Він наголосив, що Україна фінансуватиме ті території, ”де є мир, і де українська влада”.

”В тому числі, влада місцевого самоврядування, яка обрана легітимно”, - додав глава держави.