У Раді буде знаковий день - у БЮТ назвали дату

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО переконаний, що лідери фракцій наступного понеділка підпишуть політичну угоду і робота Верховної Ради буде розблокована.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні після круглого столу за участі голови Верховної Ради та керівників парламентських фракцій щодо розблокування роботи парламенту.

«Чомусь мій досвід підказує, що в понеділок ми прийдемо до рішення. Непросте рішення, але воно буде», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Водночас він не зміг спрогнозувати, як довго ВР працюватиме без нових спроб блокування.

«Я думаю, дуже знаковим буде 4 квітня. Ця дата буде знаковою для продовження роботи нашого парламенту», - сказав він. (4 квітня у Бухаресті має відбутися саміт НАТО, на якому розглядатиметься питання про приєднання України до Плану дій щодо членства в альянсі - УНІАН).

І.КИРИЛЕНКО висловив думку, що в питанні НАТО парламент розробить або єдину узгоджену постанову, або проведе голосування по кожній з 6-ти зареєстрованих постанов.

Лідер фракції БЮТ наголосив, що у разі продовження опозицією блокування роботи ВР існуватиме загроза всьому парламентаризму в Україні.

«Думаю, усвідомлення цього є у всіх керівників фракцій», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідери парламентських фракцій на засіданні круглого столу досягнули домовленості, що наступного понеділка, 3 березня, фракції мають підписати документ, що допоможе розблокувати роботу парламенту

Після підписання такого документу, 4 березня, народні депутати будуть готові працювати у пленарному режимі, як це передбачено календарним планом роботи ВР.

Під час круглого столу також було досягнуто домовленості про створення робочої групи, до якої увійдуть по два представники від кожної фракції. Група займатиметься доопрацюванням проекту документу, який передбачається підписати у понеділок.