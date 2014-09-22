У РФ створили антивоєнний рух. Планують працювати "м'яко", щоб не встигали "саджати"

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Одеському кризовому медіа-центрі під час прес-конференції по скайпу повідомила керівник відділення Об'єднаного цивільного фронту в Санкт-Петербурзі, організатор «Маршів незгодних» Ольга Курносова.

«Минулого тижня ми створили Російський антивоєнний рух», - сказала Курносова.

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За її словами, однією з основних цілей нової організації є консолідація різних груп будь-якої політичної спрямованості, які протестують проти війни в Україні.

«Хочемо втягнути в свою орбіту активістські групи. Україна – питання, яке може об'єднати всіх. Нам важливо лише одне – яку позицію вони займають щодо України», - акцентувала Курносова.

Водночас вона зазначила, що російській опозиції необхідно діяти «якомога м'якше», оскільки в РФ «ситуація небезпечна» - «сучасна російська влада набагато жорстокіша», ніж в СРСР у 1980-х.

«Як тільки у нас з'являться перші успіхи, почнеться нова хвиля «посадок». Нам потрібно робити так м'яко, щоб успіхи з'явилися до того, як почнуть садити. І річ не в тім, що, наприклад, я боюся, а в тому, що це відсуне успіх. Навіщо їм у цьому допомагати?», - сказала Курносова.

За її словами, 21 вересня на Марш миру в Москві вийшли 100 тис. осіб, велика частина яких - жителі столиці РФ, але приїхали також з Воронежа, Рязані, Санкт-Петербурга.

На думку Курносової, така масова акція для уряду країни – певний сигнал, оскільки президент Росії Володимир Путін «найбільше боїться вуличної демократії», побоюється, щоб у Москві не відбувся Майдан.

«Людина, яка дивиться лише телевізор і не користується Інтернетом, просто не могла знати про марш. Звичайно це ще не ті 100 тисяч, які готові вийти і не піти, поки до їх вимог не прислухаються. Але в умовах тотальної ізоляції на ТБ 100 тисяч – дуже багато. Це 100 тисяч сердець, які відкрито підтримують Україну», - сказала Курносова. Вона розповіла, що одна з «наших найулюбленіших кричалок: «Київ – брати, хунта – в Кремлі!». Великі російські телеканали (наприклад, ОРТ) взагалі не повідомили про марш – ні в анонсу, ні по факту, а інші – значно занизили чисельність учасників.

На місце проведення маршу прийшли близько 100 "тітушок" з прапорами так званих «Луганської народної республіки» і «Донецької народної республіки», яких охороняла поліція.

Як зазначила Курносова, "тітушки" побоялися робити якісь дії під час акції, лише недовго кидали помідори і майонез у колону, що створило своєрідну курйозну ситуацію, оскільки продукти влучили у поліцейських. Проте поліція, за словами громадської діячки, одержала наказ «тітушок» не чіпати, ніяких дій для затримання хуліганів не зробила.

«На вулицю вчора вийшла думаюча Росія. Позиція думаючої Росії – беззастережна підтримка України. Наша вимога – виведення всіх російських військових з території України і припинення поставок всіх видів зброї», - заявила Курносова.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Москві кілька десятків тисяч росіян взяли участь у Марші миру проти агресії Росії в Україні.

Багато учасників акції на знак солідарності з Україною прикріпили до одягу жовто-блакитні стрічки, багато хто тримав у руках державні прапори України й Росії, а також прапори різних російських опозиційних партій і рухів. Деякі учасники акції одягнені в одяг кольорів українського державного прапора.

Окрім цього, учасники несли плакати з написами: «Ні війні», «Ла-ла-ла. зупини війну», «Пробач мені, Україно», «Руки геть від України», «Разом зупинимо війну», «Я не хочу війни», «Путіну потрібні раби і вороги, Росії вони не потрібні, матерям не потрібні труни», «Росія не веде війни, звідки ж «национал-зрадники», «вороги» і безіменні могили?».