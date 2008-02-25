Литвин не збирається розпинати Тимошенко

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН заявляє, що не всі пропозиції його політичної сили враховані в проекті документа, який передбачається підписати для розблокування роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

В.ЛИТВИН зазначив, що є «невичерпним оптимістом», не дивлячись на те, що деякі пропозиції його фракції не враховані, а деякі подані «в препарованому вигляді».

Він підкреслив, що його політична сила є прихильником пошуку компромісу між коаліцією і найбільшою фракцією парламенту - Партії регіонів.

В.ЛИТВИН зазначив, що навіть сьогоднішній круглий стіл показує, що «здоровий глузд далеко не всіма сприймається».

За його словами, має бути прийнятий такий політичний документ, який не сподобається ні Партії регіонів, ні коаліції. Це, на його думку, свідчитиме про те, що документ є компромісним.

В.ЛИТВИН наголосив, що «жонглювання» питанням про дострокове припинення роботи парламенту України - «для слабонервових людей».

За його словами, в запропонованому документі не підтримується заслуховування звіту уряду про соціально-економічне становище в Україні.

Між тим, сказав він, Блок Литвина пропонує це не для того, щоб «розпинати нинішній уряд», а щоб відчути, наскільки адекватно Кабмін готовий реагувати на підвищення цін.

Він додав, що документ, який готується, не повинен зводитись до того, що «треба ходити на роботу, і риба плаває у воді».

За його словами, документ має сприяти консолідації ВР.