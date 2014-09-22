У Донецьку на оборонному заводі стався вибух після влучання снаряда (уточнено)

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому" з посиланням на директора підприємства Микиту Самокиша, це були склади з вибуховими речовинами для подальшої утилізації.

"Детонація боєприпасів виникла внаслідок попадання снаряду в склади заводу", - зазначив Самокиш.

Читайте такожЗМІ: Сніжнянський машинобудівний завод працює в три зміни на російський авіапромВін наголосив, що жертв і постраждалих немає саме завдяки зберіганню боєприпасів відповідно до всіх норм та технічної документації, а також відсутності персоналу на території заводу. Після даного інциденту на підприємстві спостерігаються значні руйнування.

Інформація щодо потужності вибуху наразі уточнюється.

Раніше повідомлялося, що потужність вибуху на оборонному заводі в тротиловому еквіваленті становила майже 3000 тонн.

Довідка. До головних сфер діяльності ДП «Донецький казенний завод хімічних виробів» належать спорядження артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб вибуховою речовиною, виробництво динамічного захисту для танків, виробництво промислових вибухових речовин, утилізація непридатних до використання стрілецьких, артилерійських, інженерних та морських боєприпасів.