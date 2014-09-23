Військова загроза для України з Криму посилюється - радник Порошенка
Крим перетворюється на потенційно небезпечний напрям для України у військовому плані.
Про це заявив радник президента України, народний депутат від УДАРу Сергій Куніцин в ефірі програми одного з телеканалів, передає Радіо Свобода.
«Від Криму виходить військово-стратегічна загроза Україні», – зазначив Куніцин.
За його словами, у водосховищах Криму залишилося води на 1,5 місяці, Керченська протока вже зараз не дозволяє перевозити необхідні товари у повному обсязі, а скоро взагалі замерзне.
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«Сьогодні складається така ситуація, що росіянам потрібно або нам Крим віддати, або Херсонську область до Каховки захопити, оскільки там шлюзи», – зазначає він.
За інформацією Сергія Куніцина, до кордону з Херсонською областю на ділянці Перекоп-Армянськ стягнуто п’ятитисячне військове угруповання, десятки військових літаків і гелікоптерів.