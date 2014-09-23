Сили АТО відбили атаку бойовиків біля аеропорту Донецька

Як повідомляє ТСН, по українських позиціях б'ють із танків та гранатометів.

При цьому, військовим вдається відбивати атаки та захоплювати трофейну зброю та техніку.

Читайте такожБойовики обстріляли блокпост біля Попасної на Луганщині Учора опівдні до аеропорту під'їхали і хотіли обстріляти пара танків.

До цього бойовики обстріляли летовище із надзвичайно потужних мінометів "Тюльпан". Одна міна має до 32 кг тротилу і залишає після вибуху воронку діаметром під 10 метрів.

Читайте такожСиловики готуються до відведення артилерії у 15-кілометрову зону (мапа АТО)Бійці з 93-ї дніпропетровської бригади та спецпризначенці 3-го кіровоградського полку, які тримають оборону аеропорту імені Прокофьєва, відповіли на залпи танків артилерією і відбили спробу нападу.

Як повідомляв УНІАН, учора бойовики поновили штурм аерпорту в Донецьку.