Бойовики поновили штурм аеропорту в Донецьку

Про це повідомляє ТСН.

За повідомленням жителів Донецька, нова атака на донецький аеропорт почалася з 10-ї вечора. За ніч його штурмували кілька разів - жителі прилеглих районів чули залпи важкої зброї. З середмістя стріляли по аеропорту з "Градів".

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