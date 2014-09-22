Бойовики поновили штурм аеропорту в Донецьку
10:06, 22 вересня 2014Політика
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Бойовики у Донецьку цієї ночі знову штурмували аеропорт.
REUTERS
Про це повідомляє ТСН.
За повідомленням жителів Донецька, нова атака на донецький аеропорт почалася з 10-ї вечора. За ніч його штурмували кілька разів - жителі прилеглих районів чули залпи важкої зброї. З середмістя стріляли по аеропорту з "Градів".
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Вночі бойовики поновили штурм донецького аеропорту
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