МЗС відкликає генконсула України в Барселоні, який підтримав «диктаторські закони»

В Міністерстві закордонних справ України підтверджують відкликання Олександра Хрипунова з посади генерального консула України в Барселоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“Я можу лише підтвердити, що міністром закордонних справ України ухвалено рішення про завершення довготермінового відрядження пана Хрипунова на посаді генконсула в Барселоні”, - зазначив Перебийніс.

На уточнююче запитання про причину такого рішення Перебийніс сказав: “Я не можу коментувати рішення міністра”.

Відповідаючи на запитання, чи продовжить Хрипунов працювати в МЗС України, Перебийніс сказав: “Всі дипломати, які повертають із закордонних відряджень, їм має бути надане місце в центральному апараті, або якщо вони не переводяться по горизонталі в інші закордонні установи. В даному випадку, очевидно, мова йде про центральний апарат”.

Як повідомлялося, генконсул України в Барселоні Хрипунов назвав «диктаторські закони», ухвалені 16 січня, законами європейського зразка.

Крім того, під час Євромайдану Хрипунов виступав на захист тодішнього керівництва України, критикуючи мирні акції протесту в Україні і за її межами.