Президент призначив Демченка своїм радником

21:34, 23 вересня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко призначив Руслана Демченка своїм радником.

REUTERS

Текст відповідного указу розміщений на сайті глави держави.

Читайте такожПорошенко призначив Богуцького своїм радникомЯк повідомляв УНІАН, розпорядженням Кабміну від 5 березня 2014 року Руслан Демченко був звільнений з посади першого заступника міністра закордонних справ, яку обіймав з грудня 2010 року.

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