Президент призначив Демченка своїм радником
21:34, 23 вересня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко призначив Руслана Демченка своїм радником.
REUTERS
Текст відповідного указу розміщений на сайті глави держави.
Читайте такожПорошенко призначив Богуцького своїм радникомЯк повідомляв УНІАН, розпорядженням Кабміну від 5 березня 2014 року Руслан Демченко був звільнений з посади першого заступника міністра закордонних справ, яку обіймав з грудня 2010 року.
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