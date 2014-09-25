Турчинов обіцяє люстрацію мільйону чиновників

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова Верховної Ради Укрїани Олександр Турчинов.

“Наскільки я знаю, уряд робив попередню прикидку: понад мільйон чиновників потрапляють під дію цього закону і можуть бути позбавлені своїх посад”, - зазначив голова ВР.

У свою чергу один з авторів закону про люстрацію Юрій Дерев`янко зазначив, що під люстраційну перевірку попадуть всі чиновники - від рядових ”даішників” до керівників органів виконавчої влади.

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Він зазначив, що майнову люстрацію пройдуть всі, кого стосується закон про люстрацію.

Також він запевнив, що без покарання не залишаться ті правоохоронці, які взимку минулого року перешкоджали громадянам здійснювати мирні протести: “Всі ті особи, що були причетні до порушення прав і свобод під час акцій мирного протесту, хто підписував протоколи, міліціонери, прокурори, слідчі, всі вони підпадають під дію цього закону. І я сподіваюся, що всі вони отримають відповідне покарання”.