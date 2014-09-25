Закон про люстрацію може бути підписаний вже сьогодні

Як передає кореспондент УНІАН, Турчинов підписав даний закон прямо на брифінгу.

Він підкреслив: “Я підписую цей закон (йдеться про закон “Про очищення влади” - УНІАН). Він повністю відповідає тому, що було проголосовано у Верховній Раді. Все це зафіксовано, завізовано авторами і громадськими активістами — кожна сторінка, яка зберігається в комітеті”.

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“Підписуючи цей закон, я звертаюся до президента України з тим, щоб він також поставив підпис під цим законом”, - підкреслив Турчинов.

Турчинов наголосив: “Буквально зараз закон фельд’єгерською службою буде доставлений до Адміністрації президента, і я дуже сподіваюся, що сьогодні він буде підписаний президентом України”.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада України з третьої спроби ухвалила закон “Про очищення влади”. Текст його досі не був оприлюднений.

Сьогодні, 25 вересня, прямо на брифінгу для преси голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав закон про люстрацію і направив його на підпис президенту.