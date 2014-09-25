Україна має намір тимчасово закрити кордон з Росією

Про це йдеться в указі Президента України Петра Порошенка № 744/2014 від 24 вересня, яким вводитися в дію рішення РНБО від 28 серпня 2014 р. "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності", оприлюдненому на сайті глави держави.

Читайте такожПорошенко ввів у дію таємне рішення РНБО щодо захисту України"Вирішити в установленому порядку питання про тимчасове закриття пунктів пропуску на державному кордоні України з Російською Федерацією для автомобільного, морського, пішохідного сполучення та припинення руху через них, а також у разі необхідності - питання щодо тимчасового закриття пунктів пропуску для інших видів сполучення", - йдеться в документі.

Також РНБО рекомендувала Кабміну вжити заходів з проведення односторонньої демаркації державного кордону України з Російською Федерацією та забезпечення його належного інженерно-технічного облаштування, у тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги.

РНБО також запропонувала уряду разом зі Службою безпеки України та розвідувальними органами України забезпечити документування фактів порушень режиму державного кордону України з боку Російської Федерації і подання відповідних скарг (позовів) до міжнародних судових органів.

Крім того, РНБО рекомендувала Кабміну розробити та подати Президентові України проект генеральних директив на переговори з РФ, внести в установленому порядку пропозиції про застосування спеціальних економічних заходів (санкцій) щодо Росії, а також вирішити питання про створення централізованої системи логістичного забезпечення військових формувань і правоохоронних органів України.

РБК-Україна