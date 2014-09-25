Порошенко: Україні кинуто виклик, з яким не стикалася жодна країна Європи з часів Другої світової війни

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції.

“Саме нам кинуто виклик, з яким не стикалася жодна європейська країна з часів Другої світової війни. Це перша в історії новітнього континенту спроба не просто переглянути кордони, а стерти з лиця землі, з карти Європи і світу цілу країну, знищити окрему велику європейську націю”, - сказав він.

Та, за його словами, “ворог грубо прорахувався, він зробив нас ще сильнішими”. “Українська політична нація остаточно ствердилася на всіх теренах”, - зазначив Порошенко.

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