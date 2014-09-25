ОБСЄ не має стосунку до російської пропагандистської виставки у Варшаві - дипломат

Про це сказав кореспонденту УНІАН у Польщі постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук.

”Я маю запевнення, що вони не мають жодного стосунку (до цього заходу)”,- сказав він, зазначивши, що українська сторона донесла до керівництва організації свою позицію про те, що такий захід не повинен бути ”дотичним” до наради ОБСЄ.

Співрозмовник агентства назвав організовану росіянами виставку ”маніпуляцією” та черговим свідченням того, до чого привела їхня політика в Україні.

”Це наслідок тих агресивних дій, котрі росіяни проводили та проводять в Україні”, - зазначив він.

Прокопчук теж сказав, що виставка не викликала великого зацікавлення в учасників наради ОБСЄ та висловив переконання, що більшість з них побачили в ній пропаганду.

Читайте такожForbes: ЗМІ проковтнули п'ять російських міфів, які допомогли Путіну перемогти в Україні”Для переважної більшості сприймається, як пропагандистська акція та засіб маніпулювання, яка доводить ту політику зі сторони Росії, свідками якої ми є з початку цієї весни, коли відбувається маніпуляція свідомістю, і це є доказ того”, - сказав дипломат.

Прес-секретар варшавського офісу ОБСЄ Томас Ример сказав УНІАН, що виставку організувала російська делегація та окремо від організації орендувала приміщення для цього.

”Це публічне місце готелю, котре було законтрактоване російською делегацією в ОБСЄ, котра заплатила готелю за те, аби організувати цю виставку”, - сказав він.

Ример не став коментувати самі фотографії, зазначивши, що уся відповідальність за те, що було показане, лежить на плечах організаторів.

Прес-секретар теж наголосив, що цей захід є окремо організованим росіянами та не є частиною наради ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, в готелі Sofitel у Варшаві, де проходить щорічна нарада ОБСЄ з питань прав людини, влаштували виставку під назвою ”Україна. За червоною лінією”.

Серед близько трьох десятків фотографій, котрі розміщені на виставці, на кількох зображені цивільні жертви силового протистояння на Донбасі, під якими написано, що ці люди загинули в результаті обстрілів українською армією.

У коментарі журналістам Директор польсько-української фундації PAUCI Ян Пєкло висловив обурення пропагандистською виставкою росіян: ”Та виставка, назва якої ”Україна. За червоною лінією”, є виставкою, котра представляє фальшивий образ реальності. Це не Україна є агресором, не вона є за червоною лінією, а Росія вже є за двома червоними лініями та РФ почала агресію проти українців, а не навпаки”.