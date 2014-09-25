У Варшаві Росія організувала пропагандистську виставку під час наради ОБСЄ

Про це він сказав кореспонденту УНІАН у Польщі.

”Та виставка, назва якої ”Україна. За червоною лінією”, є виставкою, котра представляє фальшивий образ реальності. Це не Україна є агресором, не вона є за червоною лінією, а Росія вже перебуває за двома червоними лініями і РФ почала агресію проти українців, а не навпаки”,- зазначив він.

Співрозмовник агентства розповів, що фотографії, представлені на цій виставці, яка офіційно присвячена пам`яті загиблого в зоні АТО в Україні російського журналіста Андрія Стеніна, показують, серед іншого, цивільних жертв нібито через дії української армії.

Читайте такожРосія вклала у пропаганду дев'ять мільярдів доларів - американський конгресменВін відзначив, що насправді немає доказів того, що це дійсно так, а численні повідомлення західних медіа підтверджують, що мирні жителі могли загинути під час обстрілів так званими проросійськими ”ополченцями”.

Пєкло також сказав, що Росія на Донбасі робила абсолютно неприйнятні для західного світу речі, серед яких він згадав парад полонених у Донецьку.

”Шкода, що вона цих фотографій не виставила”, - зауважив він.

Директор PAUCI теж назвав цю виставку ”неприпустимою маніпуляцією”, зазначивши, що ОБСЄ не повинна була дозволити проведення її в цьому місці та при нинішніх обставинах.

Читайте такожКанал "Звезда" супроводив новину про Донбас відеорядом про вибух ракети на БайконуріСеред близько трьох десятків фотографій, котрі розміщені на виставці, на кількох зображені цивільні жертви силового протистояння на Донбасі, під якими написано, що ці люди загинули внаслідок обстрілів українською армією.

На фото, котрі були зроблені Стеніним, також зображені принижені захоплені в полон українські десантники під дулом автомата, місце катастрофи малайзійського «Боїнга» та події під час акцій протесту в Києві, що привели до зміни влади в Україні у лютому цього року.

Фото розміщені у невеликому приміщені у фойє готелю на шляху до головної зали, де проходять пленарні засідання щорічної наради ОБСЄ, котра розпочалась 22 вересня та буде тривати до 3 жовтня.