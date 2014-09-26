ЦВК зареєструвала список кандидатів від "Блоку Петра Порошенко"

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала кандидатів в народні депутати у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Блок Петра Порошенка".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні. Читайте такожПонад 40% виборців планують голосувати за «Блок Петра Порошенка» - опитування П'ятірку виборчого списку "Блоку Петра Порошенко" очолюють Віталій Кличко, Юрій Луценко, Ольга Богомолець, Володимир Гройсман, Мустафа Джемілєв. Всього у списку - 193 кандидати.

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