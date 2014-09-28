Аваков про харківського Леніна: Хай падає. Лише б люди не постраждали

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Дав команду міліції забезпечувати виключно безпеку людей, а не ідола. Після розпорядження губернатора Балути про знесення, пам'ятник МВС не цікавить. Важливо, що б процес пройшов без додаткових ексцесів", - написав Аваков.

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Також міністр повідомив, що спецназ МВС і Нацгвардії готовий зустріти провокаторів, охочих скористатися ситуацією.

"Дав команду, у зв'язку з виходом розпорядження губернатора про знесення пам'ятника - кримінальну справу про пошкодження пам'ятника припинити", - повідомляє міністр.

"Ленін? Нехай падає.. Лише б люди не постраждали. Лише б цей кривавий комуністичний ідол, йдучи, не додав собі жертв. Лише б негідники і покидьки не скористалися бурею емоцій харків'ян, не використовували це для чергових сутичок", - написав міністр.