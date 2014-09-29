Для вступу в ЄС Україні потрібно провести 35 реформ

Про це повідомив заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків під час суспільного обговорення "Стратегії реформ 2020", передає радіо "Свобода".

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"Шлях у Європу буде складним. Ми повинні розуміти, що для того, щоб стати частиною європейського співтовариства, де-юре ми повинні відповідати чітким критеріям. Їх 35. Фактично кожний з 35 критеріїв – це конкретні реформи, які мають відбутися", - підкреслив він.

Зокрема, за словами Дмитра Шимківа, це реформи для забезпечення верховенства права, енергоефективності, соціального захисту й удосконалення виборчого законодавства.

Заступник голови адміністрації президента представив "Стратегію реформ 2020", що складається з 62 реформ. Петро Порошенко презентував стратегію на прес-конференції в Києві минулого тижня.