Експерти ЄС оцінять виконання Україною умов по спрощенню візового режиму

У представництві Європейського союзу в Україні повідомили, що група експертів з Європейської комісії, держав-членів ЄС та агентства ЄС з питань охорони зовнішніх кордонів FRONTEX проведуть оцінку виконання Україною умов Плану дій з візової лібералізації.

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В ході оцінки особливу увагу буде приділено питанням міграції, притулку, захисту документів і управління кордоном. Візит триватиме до 26 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз на саміті в листопаді 2010 року надав УкраїніПлан дій щодо лібералізації візового режиму. 23 червня 2014 року Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ ухвалила рішення про перехід України до виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму.