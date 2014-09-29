У Донецьку не припиняються бої, лунають вибухи в районі аеропорту

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міськради, бої в районі донецького аеропорту не припиняються.

Разом з тим, у місті триває ремонт газопроводів і електричних мереж. Проведення робіт у Київському та Куйбишевському районах ускладнюється безперервними обстрілами.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 9 військових, 27 – пораненоЗа інформацією комунальних служб, за останні кілька діб обстрілів зазнали Петровський, Куйбишевський і Північний водопровідні вузли, але незважаючи на це, вони продовжують функціонувати і подавати воду жителям.

Після успішно проведених ремонтних робіт на каналі «Сіверський Донець-Донбас», у Донецьку збільшено обсяг води, що подається на 20 тисяч кубометрів на добу, однак проблеми з водою в ряді районів зберігаються.