Les Echos: Вашингтон вимагає від України провести реформи "прямо зараз"

У статті, яка називається «Вашингтон вимагає від України провести реформи «прямо зараз»», опублікованій у французькій газеті Les Echos, йдеться про те, що Сполучені Штати готові залучити інвестиції в Україну, але спочатку країна має провести важкі економічні реформи, як сказала в Києві американський міністр торгівлі, провівши паралель із планом Маршалла.

«Україна зіткнулася з серйозними економічними проблемами», - сказала Пенні Прітцкер на прес-конференції в суботу після зустрічі з президентом України Петром Порошенком, який повідомив у четвер про початок проведення економічних і соціальних реформ, які повинні допомогти модернізувати країну, щоб вона отримала перспективу членства в Європейському Союзі в 2020 р.

«Ці заходи будуть складними, але вони можуть змінити долю вашої країни», - сказала пані Прітцкер, говорячи про українську економіку, над якою нависає вантаж адміністративних проблем і корупція, і якій заважають неефективні способи управління, успадковані від радянської епохи.

Пані Прітцкер, у якої є українські корені, говорила про допомогу, яку США надали Західній Європі після Другої світової війни в рамках плану Маршалла.

«План Маршалла передбачав проведення дуже великої кількості реформ, спрямованих на те, щоб відкрити економіку для іноземних інвестицій, і це саме те, що ми зараз обговорюємо», - сказала вона.

Похваливши українську владу за її «амбітне бачення», вона уточнила, що «конкретні заходи» необхідно приймати «прямо зараз».

Після проведення реформ Вашингтон сприятиме популяризації можливостей в Україні для того, щоб «привести приватний сектор Сполучених Штатів на цей ринок», пообіцяла вона.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк нещодавно визнав, що його уряд поки не досяг особливого прогресу в боротьбі з корупцією, але виправдав цю затримку суперечками з Москвою і конфліктом з проросійськими сепаратистами на сході країни.