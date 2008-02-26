Богатирьова контролює, як Тимошенко виконує рішення РНБО

Рада національної безпеки і оборони контролює хід виконання свого рішення про посилення позицій НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила секретар РНБО України Раїса БОГАТИРЬОВА сьогодні на брифінгу.

«Йдеться не про конфлікти (між урядом з одного боку і РНБО і Секретаріатом Президента з іншого – УНІАН). Йдеться про виконання рішень, які є необхідними для виконання виконавчою гілкою влади. Наприклад, рішення РНБО від 1 лютого, яке стосувалося питання посилення позицій НАК «Нафтогаз України», на сьогоднішній день не виконано урядом», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

При цьому секретар РНБО підкреслила, що Рада національної безпеки і оборони постійно веде діалог із урядом щодо цього питання. «Ми перебуваємо в постійному діалозі, він непростий, але, переконана, що заради виконання стратегічних питань буде вирішений», - зазначила вона. Водночас Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що в уряду були об`єктивні й необ`єктивні причини для невиконання рішення РНБО щодо НАК «Нафтогаз України».

При цьому секретар РНБО підкреслила, що Секретаріат Президента і РНБО працюють у рамках своїх повноважень і в конституційному полі.

Як повідомляв УНІАН, на брифінгу за підсумками засідання РНБО 1 лютого Р.БОГАТИРЬОВА повідомила, що Президент України доручив Кабінету Міністрів України посилити монопольний статус НАК «Нафтогаз України».

«Йдеться про підготовку пропозицій щодо зміни статусу НАК «Нафтогаз України», функцій, відповідно – відповідальності, з огляду посилення таких функцій, як консолідованої природної монополії на ринку газу», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.