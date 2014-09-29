На Вінниччині глухі виготовляють термобілизну для бійців АТО

За словами голови Вінницької облдержадміністрації Анатолія Олійника, термобілизну для батальйону територіальної оборони Вінницької області № 9 виготовляє вінницьке підприємство товариства глухих, повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

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«Таким чином ми реалізовуємо спільний соціальний проект. Буде надано допомогу не лише бійцям, а й людям з обмеженими можливостями. Адже вони матимуть можливість працювати та одержувати заробітну плату, а бійці отримають якісну термобілизну, яка допоможе їм почуватися краще в складних погодних умовах під час проведення АТО. Переконаний у виключно позитивному результаті такої діяльності. Білизна виготовлена із натуральних матеріалів. На сьогоднішній день у зону АТО направлено 510 комплектів термобілизни, що виготовлені на Вінницькому підприємстві» - відзначив керівник області.