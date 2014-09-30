ЄС сьогодні оцінить реалізацію мирного плану в Україні

07:33, 30 вересня 2014
Політика
0 0

Комітет постійних представників країн ЄС сьогодні оцінить виконання режиму припинення вогню на Донбасі і мирного плану в Україні.

В ЕС оценят, как віполняется режим прекращения огня на востоке / фото ZN.UA

Оцінювати реалізацію мирного плану в Україні будуть посли 28 країн Євросоюзу, повідомила представник зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич, передає ІТАР-ТАСС.

Читайте такожГенсек ООН закликав Росію сприяти припиненню вогню на Донбасі

"Комітет постійних представників країн ЄС збереться для оцінки виконання угоди про режим припинення вогню і мирного плану", - сказала вона.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter