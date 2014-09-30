ЄС сьогодні оцінить реалізацію мирного плану в Україні

Оцінювати реалізацію мирного плану в Україні будуть посли 28 країн Євросоюзу, повідомила представник зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич, передає ІТАР-ТАСС.

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"Комітет постійних представників країн ЄС збереться для оцінки виконання угоди про режим припинення вогню і мирного плану", - сказала вона.