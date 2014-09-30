ЄС сьогодні оцінить реалізацію мирного плану в Україні
07:33, 30 вересня 2014Політика
0 0
Комітет постійних представників країн ЄС сьогодні оцінить виконання режиму припинення вогню на Донбасі і мирного плану в Україні.
В ЄС оцінять, як віполняется режим припинення вогню на сході / фото ZN.UA
Оцінювати реалізацію мирного плану в Україні будуть посли 28 країн Євросоюзу, повідомила представник зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич, передає ІТАР-ТАСС.
Читайте такожГенсек ООН закликав Росію сприяти припиненню вогню на Донбасі
"Комітет постійних представників країн ЄС збереться для оцінки виконання угоди про режим припинення вогню і мирного плану", - сказала вона.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter