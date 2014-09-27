У зоні АТО триває робота міжнародної контактної групи з координації припинення вогню

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

За його словами, «російські представники на чолі із заступником командувача ЗС сухопутних військ Росії генерал-лейтенантом Олександром Ленцовим зараз перебувають у Донецьку».

Читайте такожВ РНБО повідомили про ослаблення підтримки бойовиків з боку РФ«До першої години ночі там велася зустріч росіян з представниками незаконних озброєних формувань щодо встановлення режиму тиші. Наразі російські представники не повернулися, результатів цієї зустрічі у нас немає», - сказав Польовий.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі загинув один військовослужбовець, поранено 8.