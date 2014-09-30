Німеччина направить гуманітарний вантаж до України на 18 млн. євро

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у вівторок заступник голови Державної фіскальної служби Анатолій Макаренко.

”Німеччина виділила в рамках проекту 18 млн. євро для гуманітарної допомоги Україні. І ми готуємося 6-7 жовтня зустрічати з Німеччини конвой. Це будуть серйозні будівельні матеріали для створення тимчасового житла для людей. Це буде реальна гуманітарна допомога, а не 600 кг чаю (мається на увазі російський гумконвой - УНІАН)”,- сказав Макаренко.

Він зазначив, що зараз українська і німецька сторони відпрацьовують алгоритм передачі цієї допомоги. Імовірно, конвой пройде через пункт пропуску «Ягодин» (Волинська область) і складатиметься з 100 машин.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) 25 вересня прийняв рейс з гуманітарним вантажем Глобального фонду Агентства ООН у справах біженців, що містить високотехнологічні матеріали для швидкої відбудови пошкоджених будівель на Донбасі.

За інформацією Державної фіскальної служби, до України в січні-серпні 2014 року було ввезено більш як 13 тис. тонн вантажу гуманітарної допомоги на суму більш як 41 млн. дол. США. Найбільше гуманітарного вантажу було ввезено до України з Німеччини (4,7 тис. тонн), США (1,7 тис. тонн) і Нідерландів (1,5 тис. тонн).

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Країни з усього світу, щоб підтримати Україну в складній економічній і військовій ситуації, направляють в країну вантажі з гуманітарною допомогою. Проте великий скандал викликали так звані «гуманітарні конвої» з Росії, які ввозилися до України з численними порушеннями. РФ підозрюють у прихованій допомозі проросійським бойовикам на Донбасі.