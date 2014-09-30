Тарута висловився проти створення Приазовської області

Про це губернатор регіону заявив сьогодні на зустрічі зі студентами Маріупольського державного університету, відповідаючи на запитання про можливість утворення нової адміністративно-територіальної одиниці з підконтрольної українській владі території регіону.

Про це пише "Сегодня".

Сергій Тарута сказав, що сьогоднішня структура Донецької області найоптимальніша з точки зору економіки, тому необхідно відновити межі регіону.

"Нам потрібно глобалізуватися, а не створювати удільні князівства", - заявив Тарута.

При цьому він упевнений, що вирішити проблеми області зможе децентралізація, при якій основна частина повноважень перейде від центральної влади місцевим радам. Також губернатор прокоментував і вимушений переїзд ряду донецьких вищих навчальних закладів в інші регіони України.

"Ми робимо все можливе, щоб всі охочі студенти та викладачі змогли переїхати на нове місце дислокації ВНЗ. Ми докладаємо всі зусилля для того, щоб там їх проживання було безкоштовним, щоб викладачі своєчасно отримували зарплати, а студенти - стипендії", - повідомив Сергій Тарута.

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Говорячи про ситуацію в області, губернатор зазначив, що настрої людей щодо так званої "ДНР" значно змінилися. Жителі області побачили, до чого призвела діяльність цієї організації.

"Навесні так звану республіку підтримували в основному пенсіонери - вони хотіли отримувати велику російську пенсію, при цьому не думаючи про те, які там ціни. І за це їх не можна засуджувати, вони, по суті, виступали за відродження радянського союзу і таким чином обирали не майбутнє, а минуле", - сказав Сергій Тарута і підкреслив, що регіон повинен дивитися в майбутнє, яке за молоддю.

Разом з тим, голова облдержадміністрації повідомив, що його програма по організації безкоштовного відвідування європейських країн для студентів залишається в силі, і облдержадміністрація працює над тим, щоб у нинішніх непростих умовах вона змогла запрацювати.