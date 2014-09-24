Донецький національний університет буде переведений у Вінницю.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт на своїй сторінці в соцмережі.Читайте такожСтуденти ДонНУ будуть просити про евакуацію ВУЗу"Донецький национальный університет буде мати кампус у Вінниці. Разом з ректором та активістами ми провели прес-конференції на цю тему. Обговорили матеріально-технічні та організаційні питання. Спочатку туди поїде тільки ректор для вибору відповідних корпусів. Вже є кілька пропозицій. Форма навчання очно-дистанційна. Але значна частина викладачів і студентів буде вчитися і працювати у Вінниці",- повідомив міністр.