ЦВК змінила адресу ОВК номер 114 через АТО

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні.

ЦВК розглянула звернення Луганської ОДА від 29 вересня щодо зміни приміщення ОВК з виборів народних депутатів номер 114 у зв'язку зі здійсненням заходів АТО в Луганській області з метою забезпечення належної організації підготовки і проведення позачергових виборів нардепів.

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У свою чергу, ЦВК, розглянувши звернення, постановила, що на час підготовки та проведення позачергових виборів нардепів 26 жовтня ОВК з виборів нардепів ОВО 114, здійснює свої повноваження за адресою вул.Леніна 109, смт. Біловодськ Луганської області.