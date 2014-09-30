ЦВК змінила адресу ОВК номер 114 через АТО
23:18, 30 вересня 2014Політика
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ЦВК перенесла ОВК округу номер 114 з центром у Станиці Луганській до смт Біловодськ (Луганська область).
ЦВК змінила адресу ОВК номер 114 через АТО / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні.
ЦВК розглянула звернення Луганської ОДА від 29 вересня щодо зміни приміщення ОВК з виборів народних депутатів номер 114 у зв'язку зі здійсненням заходів АТО в Луганській області з метою забезпечення належної організації підготовки і проведення позачергових виборів нардепів.
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У свою чергу, ЦВК, розглянувши звернення, постановила, що на час підготовки та проведення позачергових виборів нардепів 26 жовтня ОВК з виборів нардепів ОВО 114, здійснює свої повноваження за адресою вул.Леніна 109, смт. Біловодськ Луганської області.
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