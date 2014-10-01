У Донецьку загинули 9 мирних мешканців, поранено 30. Бої тривають

Про це повідомляє сайт Донецької міської ради.

За інформацією Управління ДСНС України в Донецькій області, зафіксовано влучення снарядів у Куйбишевському районі.

На проспекті Київському біля зупинки "Вул. Поліграфічна" снаряд влучив у маршрутку. В результаті 6 людей загинуло, постраждало 7 осіб, які перебували в автобусі, і 18 перехожих.

В результаті обстрілу постраждала загальноосвітня школа № 57. Вибуховою хвилею там вибито вікна першого і другого поверхів, осколками пошкоджено фасад, а також внутрішнє опорядження стін. Осколкові поранення дістали п'ять осіб, загинули учитель біології і двоє батьків учнів.

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Енергоподаючі підприємства сьогодні відновлювали мережі в Київському районі. Залишається знеструмленою 141 трансформаторна підстанція.