З'явилися нові подробиці побиття Шуфрича

Про це заявили активісти одеського майдану, передає ТСН.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня в Одесі проукраїнські активісти приготували сміттєвий бак для депутата Верховної Ради, кандидата в народні депутати Нестора Шуфрича, однак він на свою прес-конференцію, заплановану 30 вересня о офісі бізнес-центру «Шевченківський», не з'явився.

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Пізніше активісти напали на Шуфрича, коли він давав інтерв'ю деяким представникам ЗМІ.

На ганку будівлі ОДА сталася бійка, після чого охорона Шуфрича, провівши попереджувальні постріли і розпорошивши сльозогінний газ, відвезла депутата на машині. Прес-служба Одеського регіонального штабу партії «Опозиційний блок», заявила, що Шуфрич «госпіталізований в шоковому стані» і зараз знаходиться в одній з клінік Одеси, де проходить обстеження.