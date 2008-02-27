Тимошенко не приїхала до Ющенка через хворобу
09:54, 27 лютого 2008Політика
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Президент спілкується з Турчиновим
Проблему погашення заборгованості за російський газ в резиденції президента України обговорюють глава держави Віктор Ющенко і перший віце-прем`єр Олександр Турчинов. Як повідомила прес-секретар глави уряду Марина Сорока, прем`єр-міністр країни Юлія Тимошенко не змогла прийти на зустріч з президентом через хворобу.
У вівторок Ющенко зобов`язав прем`єра «вжити негайних вичерпних заходыв» для повного погашення заборгованостей за газ.
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