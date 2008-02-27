Тимошенко не приїхала до Ющенка через хворобу

Проблему погашення заборгованості за російський газ в резиденції президента України обговорюють глава держави Віктор Ющенко і перший віце-прем`єр Олександр Турчинов. Як повідомила прес-секретар глави уряду Марина Сорока, прем`єр-міністр країни Юлія Тимошенко не змогла прийти на зустріч з президентом через хворобу.

У вівторок Ющенко зобов`язав прем`єра «вжити негайних вичерпних заходыв» для повного погашення заборгованостей за газ.

Газета.ру