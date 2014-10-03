За добу бойовики обстріляли 8 населених пунктів під Донецьком
14:01, 03 жовтня 2014Політика
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Протягом минулої доби бойовики найбільш активно обстрілювали Донецький аеропорт, саме місто та населені пункти біля нього.
REUTERS
Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Протягом минулої доби найбільша активність террористів зафіксована в районах Донецького аеропорту, у самому Донецьку та прилеглих до нього Авдіївці, селищі Піски та Оленівка, під Дебвльцевим там навколо нього неподалік Нікішеного, Малоорлівки, Рідкодубу, біля міста Попасна. У цих районах бойовики не припиняли вогневих атак із застосуванням артилерії , мінометів та установок систем залпового вогню, гранатометів та стрілецької зброї",- сказав Андрій Лисенко.
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