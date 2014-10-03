Турчинов: Після мінських домовленостей бойовики порушили перемир'я більше тисячі разів

Режим припинення вогню було порушено понад тисячу разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Олександр Турчинов сказав під час зустрічі із членами Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. На цій зустрічі також присутній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Турчинов наголосив: «На превеликий жаль, незважаючи на мирні ініціативи президента, не припиняється агресія РФ проти України, військові дії проти нашої країни».

«Після (мінських) домовленостей понад тисячу разів було порушено рішення про припинення вогню», - наголосив голова ВР.

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За словами Турчинова, на сході продовжують гинути українські військові та мирні жителі.

Турчинов також зазначив, що є багато випадків, коли бойовики «знищували ваші церкви, молитовні будинки, вбивали священнослужителів».

На його пропозицію було вшановано хвилиною мовчання пам'ять усіх священнослужителів і мирних жителів, які загинули в Україні.

Як відомо, 5 вересня у Мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі.

20 вересня у Мінську за підсумками зустрічі тристоронньої контактної групи було підписано меморандум з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування усіх видів зброї та ведення наступальних дій.