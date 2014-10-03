Порошенко: вибори зметуть Партію регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні в актовому залі Національного університету імені Івана Франка у Львові, представляючи свою програму “Стратегія 2020”.

Біля головного корпусу Національного університету ім. Франка, президента України зустрічали сотні людей з державними прапорами України та вигуками “Слава!”.

Порошенко наголосив, що в “Стратегії 2020” викладено плани фундаментальних змін у державі.

“Я впевнений, що незважаючи на жахливі випробування, які зробили нас ще сильнішими, і не лише не зупинили розвиток країни, а навпаки, дали поштовх епохальному процесу свободи, відродженню унікальної української нації. Плани фундаментальних змін викладено в моїй “Стратегії 2020”, - зазначив президент.

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“Для песимістів у мене є низка оптимістичних тез. По-перше, ми зараз маємо нове суспільство, яке вимагає іншої поведінки влади. По-друге, у всього політичного керівництва країни є тверда політична воля змінити країну і залучити до цього суспільство. Також весь державний апарат має бути очищений від агентів КДБ і верхівки, яка будувала диктатуру в Україні”, - сказав глава держави.

“Зміни відбуваються швидко, або не відбуваються ніколи. Але я вірю, що через 5 років, у 2020 році, ми будемо жити в новій країні!”, - цими словами завершив свій виступ Порошенко.