У Раду балотується більше сотні депутатів, що голосували за "закони 16 січня"

Про це повідомляє рух ЧЕСНО, який проаналізував перелік кандидатів за партійними списками та в мажоритарних округах (в тому числі, самовисуванців), що розміщений на сайті ЦВК станом на 1 жовтня, після завершення офіційно строку реєстрації кандидатів.

Згідно з повідомленням, найбільше таких кандидатів у списку «Опозиційного блоку» - 15: Бахтеєва Тетяна Дмитрівна, Білий Олексій Петрович, Волков Олександр Михайлович, Воропаєв Юрій Миколайович, Горіна Ірина Анатоліївна, Долженков Олександр Валерійович, Коваль Олександр Іванович, Корж Павло Петрович, Льовочкіна Юлія Володимирівна, Мирний Іван Миколайович, Мірошниченко Юрій Романович, Нечаєв Олександр Ігоревич, Новинський Вадим Владиславович, Шатворян Вілен Григорович, Шуфрич Нестор Іванович.

Читайте такожМЗС відкликає генконсула України в Барселоні, який підтримав «диктаторські закони»На другому місці список Комуністичної партії України - 13 кандидатів: Алексєєв Ігор Вікторович, Бідьовка Володимир Анатолійович, Гордієнко Сергій Володимирович, Кілінкаров Спірідон Павлович, Левченко Ольга Володимирівна, Булах Вікторія Володимирівна, Мармазов Євген Васильович, Мартинюк Адам Іванович, Михайленко Ольга Дмитрівна, Парубок Омелян Никонович, Симоненко Петро Миколайович, Спіріна Ірина Дмитрівна, Цибенко Петро Степанович.

На останньому місці – партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна», де нараховується 11 голосувальників за закон 16 січня: Васадзе Таріел Шакрович, Волков Олександр Анатолійович, Джига Микола Васильович, Крук Юрій Борисович, Макеєнко Володимир Володимирович, Мельничук Лариса Юріївна, Поляков Василь Леонідович, Тігіпко Сергій Леонідович, Фабрикант Світлана Самуїлівна, Федоряк Геннадій Дмитрович, Шаблатович Олег Миколайович.

Читайте такожУ Раду балотуються щонайменше 60 нардепів, які голосували за "закони 16 січня" - експертТакож 88 кандидатів, що голосували за диктаторські "закони16 січня", висуваються в одномандатних виборчих округах.

Серед них 2 кандидати висунені Комуністичною партією України – Губар Віктор Іванович та Дорохов Антон Миколайович; 1 кандидат висунений Блоком Петра Порошенка – Атрошенко Владислав Анатолійович.

Решта 85 кандидатів йдуть самовисуванцями.

Лише в одному окрузі – 101 округ на Кіровоградщині – балотується одразу 2 голосувальники за "закони 16 січня" - Грушевський Віталій Анатолійович та Поплавський Михайло Михайлович.

Найбільше таких кандидатів балотується у Харківській області – 13. На другому місці Дніпропетровська - 11 кандидатів. У Донецькій області – 9, у Запорізькій – 7. Луганській, Одеській та Черкаській – по 5. У Миколаївській та Чернігівській – по 4. У Волинській, Житомирській, Київській та Хмельницькій – по 3. У Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Херсонській – по 2. У Чернівецькій області – один кандидат.

Водночас, низка народних депутатів чинного скликання Верховної Ради України, які висуваються на цих парламентських виборах, згодом написали заяви із спростування свого голосування за «диктаторський закон».

Заяву з прохання вважати результатом свого голосування - "Не голосував" написали: Олександр Єдін (4 березня), Сергій Лабазюк (1 серпня), Валентин Ничипоренко (11 березня), Віктор Остапчук (дата невідома), Володимир Пехов (29 січня), Віктор Тимошенко (6 серпня).

Юрій Мірошниченко подав заяву з проханням вважати результатом його голосування - "Проти". Владислав Атрошенко 1 жовтня звернувся до Апарату ВРУ з проханням виправити дані про поіменне голосування 16 січня у електронній базі Верховної Ради, оскільки вважає, що не голосував «за» вказаний законопроект і зарахування його голосу "за" було "технічною помилкою".